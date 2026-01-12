„Alles neu macht nicht der Mai, sondern das Jahr 2026! Die große Schlager-Hitparade präsentiert sich in ganz neuem Gewand – und mit Maximilian Arland auch noch mit einem ganz neuen Moderator.“ Mit diesen Worten kündigt Michaela Geßler von der Thomann Künstler Management GmbH den nächsten Schlagerhöhepunkt im G-Haus an. Und verweist auf eine „Gästeliste der ganz besonderen Art“. Musikfreunde können sich freuen auf Anna-Carina Woitschack, Uwe Busse und Alexander Martin.