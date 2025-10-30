Robert Sesselmann war der erste AfD-Politiker in Deutschland, der ein kommunales Spitzenamt übernahm – und er trat mit großen Versprechen an: Abschiebungen krimineller Asylbewerber, Schutz „vor dem Islam“, Kampf gegen Windräder, Abschaffung der Rundfunkgebühren und sogar des Euro. Zwei Jahre später zieht das Nachrichtenportal „Focus online“ mit Sitz in München Bilanz. Die ist ernüchternd, was nicht neu ist. Sesselmann hat aber auch Punkte gemacht.