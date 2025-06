Wer sich da am Samstagabend zur musikalischen Buchlesung in den Rathaussaal aufmacht, weiß in etwa, worauf er sich einlässt. Weit weg von den täglichen Problemen würde man eine Fantasy-Welt erleben mit Dutzenden Figuren, die einem in der Realität nie begegnen. Unwillkürlich kommen die Hobbits oder Harry Potter in den Sinn, deren Autoren sich einen ganzen Kosmos um sie herum ausdachten.