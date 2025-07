Das Fest startet am Freitag, 1. August, um 19 Uhr mit einem Bieranstich im Festzelt, gefolgt von Tanz mit der Band „M&M“. Um 21 Uhr beginnt ein Fackelzug ab dem Wasserhäuschen und um 22 Uhr gibt es ein Unterhaltungsprogramm des „Wiehder Pla“. Am Samstag, 2. August, startet das Programm um 13 Uhr mit der Abholung der Planmädchen. Um 14.30 Uhr folgt ein großes Showprogramm der Jugendplantanzgruppe, bevor am Abend um 20 Uhr die Kirmesparty mit der „JOJO-Band“ beginnt.