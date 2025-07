Ein Schlaglicht auf die Schwierigkeiten, Gewerbe- und Einzelhandelsflächen in der Sonneberger Innenstadt auszulasten und als Investor dabei auf sein Geld zu kommen, um Verbindlichkeiten bedienen zu können, ist am 19. August geworfen. Dann wird am Amtsgericht das City-Center im Zuge der Zwangsvollstreckung zum Verkauf an den Meistbietenden aufgerufen.