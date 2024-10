Sonneberg: Hilfe gegen Herzstillstand aus Malmerz

Große Hilfe mit kleinem Kästchen: Einen Defibrillator für Noteinsätze hat die Feuerwehr Sonneberg-Mitte nun über eine großzügige Spende der Firma Oscomed finanzieren können. Am Montag überreichte in besonderer Kulisse Geschäftsführer Oliver-Marc Rados das bei Herzstillständen benötigte medizinische Gerät – in etwa so groß wie ein Sanitätskasten – an Vertreter der Einsatzabteilung und des Feuerwehrvereins Sonneberg-Mitte. Mehr als 2000 Euro hat der Defibrillator gekostet.