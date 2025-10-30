Sonneberg: Hier lässt ein Kulturpreisträger aufhorchen

Unsere Empfehlung für Sie 3. Oktober in Ummerstadt Tausende Besucher feiern die Einheit Die Prognose von 5000 Besuchern haben die Organisatoren wohl schon am ersten Festtag geknackt. Im kleinen Ummerstadt wurde gemeinsam die Deutsche Einheit vor 35 Jahren gefeiert.

Einem entsprechenden Vorschlag von Landrat Robert Sesselmann (AfD) stimmte der Kreisausschuss bei seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig zu. Offiziell gemacht wird die Ehrung des Ensembles um dessen Leiter Hartmut Martin zur Kreistagssitzung am 12. November. Michael Volk, Kulturamtsleiter im Landratsamt, würdigte eine hervorragende Wahl. Die Band ist seit ihrer Gründung 2017 als musikalischer Botschafter des Landkreises eine feste Bank. Erst jüngst umrahmten die Jazzer aus der Spielzeugstadt beispielsweise die regionalen Einheitsfeier „35 Jahre grenzenlos fränkisch“ von Coburg, Haßberge, Hildburghausen und Sonneberg in Ummerstadt am 3. und 4. Oktober (Bild).