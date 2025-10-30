Sonneberg: Hier lässt ein Kulturpreisträger aufhorchen

Die Jazzband der Musikschule bekommt den Kulturförderpreis 2025 des Landkreises Sonneberg.
Der Kreistag ehrt im November die Jazzband der Sonneberger Musikschule für ihr Schaffen.
Die Jazzband der Musikschule bekommt den Kulturförderpreis 2025 des Landkreises Sonneberg.
Nach der Werbung weiterlesen
Einem entsprechenden Vorschlag von Landrat Robert Sesselmann (AfD) stimmte der Kreisausschuss bei seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig zu. Offiziell gemacht wird die Ehrung des Ensembles um dessen Leiter Hartmut Martin zur Kreistagssitzung am 12. November. Michael Volk, Kulturamtsleiter im Landratsamt, würdigte eine hervorragende Wahl. Die Band ist seit ihrer Gründung 2017 als musikalischer Botschafter des Landkreises eine feste Bank. Erst jüngst umrahmten die Jazzer aus der Spielzeugstadt beispielsweise die regionalen Einheitsfeier „35 Jahre grenzenlos fränkisch“ von Coburg, Haßberge, Hildburghausen und Sonneberg in Ummerstadt am 3. und 4. Oktober (Bild).