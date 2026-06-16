Zwei ineinander verkeilte und völlig zerstörte Autowracks, dazu drei teils schwer verletzte Menschen, darunter ein Kind – dieses Bild bot sich den Rettungskräften am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 4. Die Unfallmeldung hatte die Leitstelle um 13.46 Uhr erreicht. Wie die Polizei schildert, war es auf freier Strecke im Abschnitt zwischen den beiden Abzweigen nach Heubisch zum Crash gekommen.