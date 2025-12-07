Die Vorfreude auf das „Benefizkonzert des Thüringer Polizeiorchesters“ war allen Besuchern des Gesellschaftshauses anzusehen. Dass das Konzert erneut zu Gunsten der „Sibylle Abel Stiftung e.V.“ zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Sonneberg bei Musik, Kultur, Sport, den MINT-Gebieten war ein schöner und nun schon traditioneller Anlass. Musiker und Besucher sahen es gleichermaßen auch als Stressabbau vor der hektischen Weihnachtszeit. Dabei konnte sich Vorstandsmitglied Steffen Hähnlein über die freundliche Zusammenarbeit mit dem „Hermann Pistor Gymnasium“ freuen, deren Schüler sich an der Organisation der Veranstaltung aktiv beteiligten.