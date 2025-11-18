Die Gesamtmitgliederversammlung des Linke-Kreisverbandes Sonneberg hat am Samstag einen neuen Vorstand für die kommenden zwei Jahre gewählt. Und damit ein klares Signal für eine aktivere politische Rolle in der Region gesetzt, heißt es in einer nachlaufenden Mitteilung der Partei vom Montag. Mit einer Mischung aus erfahrenen Kräften und neuen engagierten Mitgliedern wolle der Kreisverband künftig noch deutlicher Präsenz zeigen und gesellschaftlicher Spaltung entschieden entgegentreten.