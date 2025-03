Seinen Verdruss über die muckende SBBS-Lautsprecheranlage am Sonnabend stellte ein Leser im Nachgang des Heimspiels der ersten Mannschaft des SHV Sonneberg der Redaktion durch: „Leider musste ich zum dritten Mal feststellen, dass die Anlage defekt ist. Man konnte den Hallensprecher so gut wie nicht verstehen. Selbst in der Halbzeit oder während den Spielunterbrechungen, hat man nur erahnen können, was er sagte. Er hat sich zwar abgemüht und vielleicht lauter gesprochen als sonst, jedoch leider umsonst.“ Für die Spieler sei’s deprimierend, wenn bei Ansagen ihrer Namen (Vorstellung, Torschüsse, Torhüterparaden) keiner was versteht. „Es ist halt auch immer ein bisschen Fremdschämen gegenüber Gästen oder Gastmannschaften, wenn sowas nicht ordentlich funktioniert.“