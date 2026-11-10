Mit dem promovierten Mediziner Jens Reimann rückt ein Mann an die Spitze der kreiseigenen Krankenhausgesellschaft, der dem Haus seit knapp 30 Jahren eng verbunden ist. Der gebürtiger Steinacher begann seinen Weg am damaligen Kreiskrankenhaus am 1. April 1997 als Funktionsoberarzt in der Gynäkologie. Nach Stationen als Oberarzt wurde er am 1. April 2002 im Alter von nur 37 Jahren zum damals jüngsten Chefarzt für Gynäkologie in Thüringen berufen. 2018 gehörte Reimann zu den maßgeblichen Wegbereitern und „Gründungsmitgliedern“ des Sonneberger MVZ und baute die ambulante gynäkologische Versorgung vor Ort entscheidend mit auf.