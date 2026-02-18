 
Sonneberg Gut gefüllter Schlossberg beim Kinderfasching

Ein fröhliches und buntes Bild bot sich am Sonntag, 15. Februar, auf dem Schlossberg in Sonneberg.

Sonneberg: Gut gefüllter Schlossberg beim Kinderfasching
Die drei Prinzessinen vom Schlossberg. Foto: Matthias Maier

Der Kinderfasching lockte zahlreiche kleine und große Gäste in die Eventlocation und sorgte für einen rundum gelungenen Nachmittag.

Jungs und Mädels legten sich am Sonntag in Schale. Foto: Matthias Maier

Mit DJ Gert verwandelte sich der Saal ab 14 Uhr in eine ausgelassene Tanzfläche. Ob Prinzessinnen, Superhelden, Tiere oder Fantasiefiguren – die fantasievollen Kostüme der Kinder sorgten für echte Faschingsstimmung.

Bei abwechslungsreichen Spielen, Mitmachaktionen und kleinen Wettbewerben konnten die Kinder nicht nur ihr Können unter Beweis stellen, sondern sich auch über süße Preise freuen.

Veranstalter Matthias Maier zeigte sich zufrieden: „Es ist schön zu sehen, wie gut der Kinderfasching angenommen wird. Ein gut gefüllter Schlossberg und so viele lachende Kinder – genau dafür machen wir solche Veranstaltungen.“ Weitere Events sind bereits in Planung.