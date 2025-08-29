Die Gemeinschaftsunterkunft „Sternradio“ steht zur Abwicklung an, „das ist so gut wie sicher“. Im Zuge der Kreistagssitzung am Mittwoch informierte Vizelandrat Andreas Groß (AfD) hierüber den Kreistag. Der Mietvertrag laufe 2026 aus. Sollte sich die „Hoffnung auf dicht gemachte Grenzen erfüllen“, die Landesregierung bei den Abschiebungen voran kommen und es bei rückläufigen Flüchtlingszahlen bleiben, so Groß, könne auf das Objekt – derzeit mit 204 Frauen, Männern und Kindern belegt – perspektivisch verzichtet werden.