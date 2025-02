Wäre Selbstironie eine Tugend, welche die Alternative beherrscht? Man könnte schmunzeln. Sich nicht ganz so wichtig zu nehmen, mit dieser Tugend fremdelt freilich die blaue Truppe notorisch. So passt es ins Bild, dass da seit dem Wochenende einerseits in den sozialen Netzwerken ein Video die Runde macht, das einerseits eine Runde gut gelaunter Feiergäste zeigt beim drolligen Rollenspiel. Das Filmchen aber zugleich unterlegt ist mit flotter Musik und pathetischen Liedzeilen, die den Ernst einer „Krönungsfeier für den neuen Beigeordneten Andreas Groß“ hervorkehren: „Deutschland hält den Atem, die Fahne, die wir niemals verraten.“ Zu sehen bekommt der Zuschauer einen vor Alexander Escher knienden Groß. Der AfD-Lokalpolitiker adelt den Parteikumpel mit Schwertschlägen auf die Schulter, umrahmt vom Beifall des „Hofstaates“. Neben dem ins Zeremoniell vertieften Duo harrt ein Plastik-Kröchen den Stellplatz zu wechseln: Vom roten Kissen hin zum blanken Haupt des 54-Jährigen.