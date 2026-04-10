Das Kammerorchester Sonneberg feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag und die Stadtkirche St. Peter mit all ihren Musikern den 100. Geburtstag des Komponisten Carl Theodor Hütterott. Der in Bremen Geborene war Mitglied im Thomanerchor Leipzig und starb nach erfüllter Tätigkeit als Sänger, Komponist und Lehrer 2023 in Paderborn. Zu seinem Gedenken umrahmten seine geistlichen Werke die musikalische Andacht am Ostermontag. In deren Zentrum stand die „Kantate „Christ lag in Todes Banden, für Soli, Chor und Orchester BWV 4“.