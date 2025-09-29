„Mit einem solchen Sportareal müsste sich unser Stadtrat auch einmal befassen“, sagt Alex Maier. Der Göppinger Oberbürgermeister war mit dem Bürgerbus und einer kleinen Gruppe Interessierter aus Schwaben in die Spielzeugstadt gereist. Das Sportgelände mit mehreren Spielflächen und Kletterturm am Stadion war die letzte Station des Besuches. Sonnebergs Rathauschef Heiko Voigt erläuterte Konzept und Chancen des Freizeitgeländes. Anregungen zwischen beiden Kommunen sind nichts unbedingt Neues und die Städtepartnerschaft trägt bereits dreieinhalb Jahrzehnte. Im September vor 35 Jahren haben die Kommunalparlamente beider Städte diese Partnerschaft beschlossen – am 14. September in Göppingen und am 22. September in Sonneberg.