Am Wochenende fand auf dem Gelände des Lokbahnhof Sonneberg das diesjährige Herbstfest statt. Unter den Besuchern am Samstag war eine ältere Frau mit Sohn und Enkel. „Durch einen Zufall“, so schildert Norbert Föller von den Eisenbahnfreunden Sonneberg, „bekamen wir mit, dass Hilde Carl ihren 100. Geburtstag bei uns feierte. Sie wurde am 21. September 1924 in Wildenheid geboren. Nach persönlicher Gratulation im Namen der Eisenbahnfreunde Sonneberg und einem kleinen Geschenk , ein Piccolo Sekt und Kuchen, konnten wir spontan ein Fotoshooting mit unserer 101-jährigen Dampflok 95 0009-1 organisieren.“