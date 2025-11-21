Sonneberg: Gibt es eine „zweite Erde“?

Diesmal geht es um eine der spannendsten Fragen der modernen Astronomie: Gibt es eine „zweite Erde“ – und wenn ja, wie finden wir sie? Der Vortrag mit dem Titel „Erde 2.0 – wann und wie finden wir erdähnliche Exoplaneten“ wird gehalten von Michael Hippke von der Sternwarte Sonneberg. Schon der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz stellte sich die Frage, ob wir in der besten aller möglichen Welten leben. Heute erweitern wir diese Überlegung um eine kosmische Dimension: Ist unsere Erde der einzige bewohnbare Planet im Universum?