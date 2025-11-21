 
Sonneberg Gibt es eine „zweite Erde“?

Am Montag, 1. Dezember um 19 Uhr, lädt das Astronomiemuseum der Sternwarte Sonneberg zum letzten Montagsvortrag in diesem Jahr ein.

Der Vortrag des Astronomiemuseums steht unter dem Titel „Erde 2.0 – wann und wie finden wir erdähnliche Exoplaneten“ Foto: privat

Diesmal geht es um eine der spannendsten Fragen der modernen Astronomie: Gibt es eine „zweite Erde“ – und wenn ja, wie finden wir sie? Der Vortrag mit dem Titel „Erde 2.0 – wann und wie finden wir erdähnliche Exoplaneten“ wird gehalten von Michael Hippke von der Sternwarte Sonneberg. Schon der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz stellte sich die Frage, ob wir in der besten aller möglichen Welten leben. Heute erweitern wir diese Überlegung um eine kosmische Dimension: Ist unsere Erde der einzige bewohnbare Planet im Universum?

Obwohl Astronomen bereits tausende Exoplaneten entdeckt haben, fehlt bislang jeder Nachweis für außerirdisches Leben. Der Vortrag beleuchtet die faszinierende Suche nach erdähnlichen Welten und stellt die astronomischen Instrumente vor, mit denen wir ihnen auf die Spur kommen können – von optischen Teleskopen über Radioteleskope bis hin zur Beobachtung anderer Wellenlängen. Michael Hippke diskutiert, welche Technologien noch entwickelt werden müssen, ob biologische oder technische Signale leichter zu erkennen sind und was für ein Fernrohr nötig wäre, um ein scharfes Bild unserer Erde aus Lichtjahren Entfernung zu machen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro und für Schüler sowie Studenten 4,50 Euro.