Helen Steiner (18) aus Ehnes bei Schalkau hat sich dazu entschieden, diesen beruflichen Weg an der SBBS einzuschlagen: „Ich wollte schon immer eine kreative Ausbildung machen und habe als Kind schon versucht, eigene Spielzeuge herzustellen. Die Ausbildung an der SBBS ist sehr vielfältig. Wir arbeiten mit Holz, Plüsch und Kunststoff. Aktuell kreieren wir unsere eigenen Gesellschaftsspiele.“ So wie Helen könnten in Zukunft auch junge Menschen aus ganz Deutschland an die Sonneberger Bildungseinrichtung kommen, um den Spielzeughersteller-Beruf in einer dreijährigen Ausbildung zu erlernen.