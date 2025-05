Gesagt, getan – in einem Gemeinschaftseinsatz wurden die großformatig ausgedruckten Fotos in der vorigen Woche von den Teilnehmern der Kunst-AG angebracht, mit kleinen Sprüchen und teils Erklärungen versehen. Nun können die Kunstwerke von Einheimischen und Festivalbesuchern bestaunt werden, so Heinkel.