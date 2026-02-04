Mit einem würdigen Abschlussgottesdienst der Mitglieder der Kreissynode Sonneberg in der Stadtkirche St. Peter wurde ein Schlusspunkt unter die hervorragend geleistete Arbeit der letzten Jahrzehnte gesetzt und im gemeinsamen Gottesdienst, neben Dank und Lob auch Wertschätzung den nunmehr ehemaligen Synodalen entgegengebracht. Somit fand die herausfordernde Arbeit der Synodalen unter dem amtierenden Superintendenten Helmut Otto Reich, seiner Stellvertreter, Pfarrerin Anke Nagel-Kordak und Pfarrer Bernd Gaus, Präses Andrè Amberg und seiner Stellvertreterin Sabine Lehnhausen ihren finalen Abschluss, da durch Inkrafttreten der Fusion der Kirchenkreise Sonneberg, Hildburghausen, Henneberger Land und Meiningen eine neue Struktur geschaffen wurde.