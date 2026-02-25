Den Ruf, lokalpolitisch ein hartes Pflaster zu sein, hat der Landkreis bundesweit weg seit Amtsantritt von Deutschlands erstem AfD-Landrat im Sommer 2023. Diesbezüglich war nun am Mittwoch Gelegenheit zur Imagekorrektur. Von einer geradezu historischen Begebenheit sprach Kreistagsvorsitzender Steffen Haupt (ProSon) mit Blick auf am 25. Februar durchweg einstimmig gefasste Beschlüsse, vorneweg den zum Kreisetat 2026/2027. Sehr wohl stehe ein solches Abstimmungsverhalten beispielhaft dafür, dass man in der Lage sei sich hierzulande zum Wohle der Bürger zusammenzuraufen: „Ich ziehe meinen Hut.“