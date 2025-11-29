Sonneberg: Ganzheitliche und fachübergreifende Versorgung

Die Gynäkologie wird wieder als Hauptabteilung des Sonneberger Krankenhauses geführt. Darüber informierte Medinos-Sprecherin Vanessa Betz am Mittwoch. Zugleich weist die Klinik auf ein neues Angebot hin: Die Frühsprechstunde.
Die Gynäkologie der Medinos-Kliniken macht mit einem neuen Angebot auf sich aufmerksam: Die Frühsprechstunde – ideal für berufstätige Frauen.
Die Gynäkologie wird wieder als Hauptabteilung des Sonneberger Krankenhauses geführt. Darüber informierte Medinos-Sprecherin Vanessa Betz am Mittwoch. Zugleich weist die Klinik auf ein neues Angebot hin: Die Frühsprechstunde.
Diese findet jeden Dienstag von 6.30 bis 10 Uhr statt. Die Frühsprechstunde, so heißt es, ermöglicht Anliegen und Beschwerden bereits zu Beginn des Tages ohne lange Wartezeiten zu klären – ideal für berufstätige Frauen sowie Patientinnen mit akuten oder dringenden Fragen.
„Die Anpassung zeigt unser Engagement, die Versorgung noch patientenfreundlicher und bedarfsorientierter zu gestalten. Neben der Bequemlichkeit bietet die Frühsprechstunde eine Chance, Diagnostik und Behandlung frühzeitig zu beginnen und auf die aktuelle Lebenssituation der Patienten flexibel einzugehen“, so Betz.
„Mit der Wiederetablierung als eigenständige Hauptabteilung und der neuen Frühsprechstunde setzen wir neue Maßstäbe in der ganzheitlichen und patientenorientierten Versorgung. Unser Ziel ist es, Patientinnen modernste medizinische Verfahren mit persönlicher Betreuung zu bieten – nah, flexibel und kompetent“, äußert Jens Reimann, Leitender Facharzt der Gynäkologie in der Neustadter Straße.
Die Fachabteilung behandelt alle gut- und bösartigen Erkrankungen des kleinen Beckens wie auch Senkungs- und Inkontinenzerkrankungen. Hervorzuheben sind schonende Operationstechniken über die Scheide sowie minimal-invasive Verfahren wie Laparoskopie und Hyterokospie. Viele Eingriffe werden in Sonneberg unter ambulanten Bedingungen angeboten, was, so heißt es, Zeit- und Komfortvorteile für die Patientinnen bedeutet.
Darüber hinaus werden in der Abteilung alle medizinischen Leistungen angeboten mit Ausnahme der Geburt – bekanntlich wurde die Geburtenstation im August 2023 geschlossen.
Jährlich, so die Bilanz, werden rund 700 Operationen durchgeführt, und etwa 5500 Patientinnen werden im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) betreut. Die enge Verzahnung von ambulanter und stationärer Betreuung – selbst in der operativen Gynäkologie können sich Patientinnen sowohl im MVZ als auch auf der Station behandeln lassen – nennt Medinos einen Pluspunkt.
„Die enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten und anderen Fachabteilungen, etwa mit Dr. Matthias Eichhorn (Viszeralchirurgie) und Dr. Arndt Reister (Gastroenterologie), gewährleistet eine ganzheitliche und fachübergreifende Versorgung auf höchstem Niveau“, so Betz.
Geleitet wird die Abteilung von den Fachärzten und promovierten Medizinern Jens Reimann, Franziska Sauer und Jens Reißenweber.
Leistungsspektrum
Das Angebot der gynäkologischen Hauptabteilung im Sonneberger Krankenhaus umfasst: Krebsvorsorge und Karzinom- Vor- und Nachsorge. Weiterhin Schwangerschaftsbetreuung inkl. Hebammensprechstunde und Risikoabklärung. Außerdem: Diagnostik und Therapie bei Infektionen, Endometriose, Myomen und Inkontinenz. Ebenso Brustdiagnostik inklusive Mammografie und Biopsien. Zum Leistungsspektrum zählt weiterhin eine individuelle Verhütungsberatung und Familienplanung und eine spezielle Teenager-Sprechstunde für junge Frauen. In minimal-invasiven operativen Verfahren plus plastisch-rekonstruktiven Operationen bei Senkung und Inkontinenz gibt es Expertise. Angeboten werde erweiterte Organultraschalluntersuchungen sowie psychosomatische Begleitung, genetische Beratung und urodynamische Untersuchungen, teilt Medinos mit.