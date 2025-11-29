Sonneberg: Ganzheitliche und fachübergreifende Versorgung

Kreißsaal-Schließung Rudi und Zoey sind die vorerst letzten Sonneberger

Zum 31. August ist im Sonneberger Kreißsaal das Licht ausgegangen. Vorübergehend, wie es Regiomed offiziell kommuniziert. Am 25. und am 27. August haben nun der vorerst letzte Junge und das vorerst letzte Mädchen in der Kreisstadt das Licht der Welt erblickt.