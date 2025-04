Die Ermittlungen rund um angebliche Schussgeräusche im Vorfeld eines größeren Polizeieinsatzes in den frühen Morgenstunden des Montags führten Beamte der Kripo am Dienstag auf die Wehd. Mehrere Funkwagen bezogen dabei vormittags Posten in der Straße Am Texas. Wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld auf Nachfrage der Redaktion erläuterte, gehe man derzeit Hinweisen nach. Wie berichtet, gab es einen öffentlichen Zeugenaufruf. Neue Erkenntnisse habe die Nachschau auf der Wehd indes nicht erbracht. Weiterhin muss damit als offen gelten, ob tatsächlich eine Waffe im Spiel war.