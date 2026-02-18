Mit der landesweiten Aktion rücken die Thüringer IHKs die berufliche Orientierung bereits zu Beginn der weiterführenden Schulzeit in den Fokus.
Sonneberg Fünftklässler erhalten IHK-Zeugnismappen
Redaktion 18.02.2026 - 13:06 Uhr
Letzte Woche haben 1470 Fünftklässler in Südthüringens Schulen, beispielsweise an der Bürgerschule in Sonneberg, ihre Halbjahreszeugnisse erhalten.
Mit der landesweiten Aktion rücken die Thüringer IHKs die berufliche Orientierung bereits zu Beginn der weiterführenden Schulzeit in den Fokus.