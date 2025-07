Sonneberg: Führerschein weg nach Rennen mit der Polizei

Am Freitag Nachmittag gegen 17.15 Uhr fuhr ein Pkw auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg. Mit diesem sollten eine allgemeine Verkehrskontrolle durch die Polizei durchführt werden. Als dies der Fahrzeugführer des Pkw bemerkte, beschleunigte er und versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. Er fuhr nach Angaben der Polizei von der Ernst-Moritz-Arndt-Straße auf die Köppelsdorfer Straße und bog in den Langen Weg ab. Am Ende des Langen Wegs bog er nach links in die Friedrich-Engels-Straße ab und stoppte dort nach kurzer Zeit die Fahrt.