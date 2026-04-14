Sonneberg: Frühlingskonzert der Musikschule

Beim Frühlingskonzert am Samstag, 25. April, im Gesellschaftshaus präsentiert das Schüler-Lehrer-Orchester der Musikschule Sonneberg Auszüge aus seinem neuen Programm.
Zum Frühlingskonzert der Musikschule Sonneberg wartet das Schüler-Lehrer-Orchester am Samstag, 25. April, mit einer Uraufführung auf. Beginn ist 19 Uhr.
Beim Frühlingskonzert am Samstag, 25. April, im Gesellschaftshaus präsentiert das Schüler-Lehrer-Orchester der Musikschule Sonneberg Auszüge aus seinem neuen Programm.
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„Dieses Jahr beschäftigen wir uns mit dem Weltraum aus musikalischer Sicht“, erläutert Aaron Heinrich, der seit drei Jahren dem Klangkörper vorsteht. „Filmmusik-Titel wie Star Wars oder Star Trek gehören ebenso dazu wie klassische Kompositionen, zum Beispiel Auszüge aus Die Planeten von Gustav Holst oder Die Schöpfung von Joseph Haydn“, kündigt der stellvertretende Leiter der Musikschule an. Gemeinsam mit Solisten und kleineren Gruppen der Einrichtung wird ein Konzert zum Festival am Lutherweg Ende Juni in der Stadtkirche St. Peter gestaltet. Eine erste Kostprobe geben die Musiker schon am 25. April im Gesellschaftshaus.
Angeregt durch das Sternwarten-Jubiläum und die damit verbundene Anfrage, den Festakt zu umrahmen, wurde das diesjährige Thema gesetzt. Und nicht nur das: Aaron Heinrich, der viele Musikstücke arrangiert, hat dafür auch einen eigenen Beitrag verfasst, indem er die lateinische Redewendung „Per aspera ad astra“ (übersetzt: „Durch das Raue zu den Sternen“) mit Klängen ausgedeutet hat. Dieses Motto besagt, dass oftmals einige Hindernisse überwunden werden müssen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Dabei darf man sich in seinem Streben nicht von Rückschlägen oder unerfüllten Hoffnungen abbringen lassen.
„In diesem Zusammenhang musste ich an Astor Piazzolla denken, der es bekanntlich nicht leicht hatte, seinen eigenen, neuen Tango-Stil zu etablieren“, so Heinrich. „Inspiriert von seinem Schaffen habe ich nicht nur Elemente des Tango Nuevo in meiner Komposition aufgegriffen, sondern auch seinen künstlerischen Lebensweg in gewisser Weise vertont.“
Entstanden ist eine sinfonische Skizze für Akkordeon – von den Landesmusikräten zum Instrument des Jahres 2026 gewählt – und Orchester, geprägt von einer Art Schicksalsmotiv, welches das gesamte Stück durchzieht und von harmonisch beziehungsweise rhythmisch prägnanten Ostinati geleitet wird. Die Entwicklung folgt dabei der programmatischen Idee „Durch Nacht zum Licht“. Zum Frühlingskonzert der Musikschule am 25. April ab 19 Uhr im Gesellschaftshaus soll das Werk nun erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Frühlingskonzert der Musikschule Sonneberg am Samstag, 25. April, 19 Uhr, im Gesellschaftshaus Sonneberg.