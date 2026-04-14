Sonneberg: Frühlingskonzert der Musikschule

Sternwarten-Jubiläum als Anregung

Angeregt durch das Sternwarten-Jubiläum und die damit verbundene Anfrage, den Festakt zu umrahmen, wurde das diesjährige Thema gesetzt. Und nicht nur das: Aaron Heinrich, der viele Musikstücke arrangiert, hat dafür auch einen eigenen Beitrag verfasst, indem er die lateinische Redewendung „Per aspera ad astra“ (übersetzt: „Durch das Raue zu den Sternen“) mit Klängen ausgedeutet hat. Dieses Motto besagt, dass oftmals einige Hindernisse überwunden werden müssen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Dabei darf man sich in seinem Streben nicht von Rückschlägen oder unerfüllten Hoffnungen abbringen lassen.