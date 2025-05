Erfolgreiche Unternehmer-„Notwehr“: Schon 32 Mal in knapp anderthalb Jahrzehnten hat Galerist Hans-Jürgen Gögel hunderte Besucher gelockt in seine Kultur-Schaustätte in der Rathenaustraße. Dort geht die aktuelle Exposition mit Gemälden heimischer Künstler aus dem Fundus des Sonneberger Stadtarchivs in die Verlängerung.