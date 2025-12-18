Das „Oberlinder Blasorchester“ ist dank seines musikalischen Leiters Robin Schuller und des Leiters der Jugendgruppe Daniel Härich zu einem der leistungsstärksten Blasorchester Thüringens und Frankens geworden. Die Freude am Musizieren und das präzise Zusammenspiel prägen das differenzierte und harmonische Auftreten des großen Orchesters. Mit diesen Eigenschaften ist die ehemalige Oberlinder Blasmusik zum stärksten Anziehungspunkt bei den Konzerten geworden. Auch am Samstagabend beim mittlerweile traditionellen Weihnachtskonzert konnte der Saal des Gesellschaftshauses den Andrang der Besucher kaum fassen.