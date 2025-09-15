Ist das erste Sommerfest in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) „Sternradio“ auch das letzte? Diese Frage schwang durchaus mit am Sonnabend, als Christoph Zeh im Duo mit Hanitriniony Rasolonjatovo, ehrenamtliche Ausländerbeauftragte des Landkreises Sonneberg, die Teilnehmer des Miteinanders willkommen hieß. Doch zunächst gab es Geschenke zum Auftakt: Der Kreissportbund hatte im Rahmen des Programms „Demokratie leben“ eine Tischtennisplatte gefördert bekommen, die sich, einmal ausgeklappt, gleich mit einem kleinen Pingpong-Turnier einweihen ließ. Zusätzlich stellte die Kreissportjugend um Koordinatorin Susanne Traut eine Hüpfburg für die kleinen Gäste auf, welche diese sofort und quietschvergnügt in Beschlag nahmen.