Sonneberg: Förderung von Projekten im ländlichen Raum

Viele Investitionsprojekte unterstützt

Über die RAG wurden im Landkreis Sonneberg in den zurückliegenden Jahren bereits viele Investitionsprojekte unterstützt, wie zum Beispiel die Sanierung eines Waldbauernhauses in Hasenthal und der historischen Mühle im Neumannsgrund, die Errichtung von Spielplätzen in Weidhausen, Heinersdorf und an der Sonneberger Grundschule „Geschwister Scholl“, die Teilsanierung des Sportlerheims Mupperg sowie der Freibäder Schalkau und Lauscha, die Einrichtung der DAV-Kletterhalle im Funktionsgebäude am Stadion Sonneberg, der Bau eines Wanderparkplatzes an der Stiftung Judenbach und der Hütte des Geschichts- und Köhlervereins Mengersgereuth-Hämmern im Augustenthal, oder auch die Sanierung der Schutzhütte der DRK-Bergwacht Scheibe-Alsbach und des Vereinsheims des Geflügelzuchtvereins Rottmar.