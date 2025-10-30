Die Feuerwehr hat die Flutmulden in Oberlind und Unterlind geschlossen. Darüber informierte das Rathaus am Mittwoch. Wegen anhaltender Regenfälle in den letzten Oktobertagen haben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren am Nachmittag die Querungen der Steinach in den Ortsteilen Oberlind und Unterlind für den Verkehr dicht gemacht. Wie Stadtbrandmeister Jörg Lützelberger erklärt, handelt es sich bei der Sperrung um eine vorsorgliche Maßnahme, damit das überschüssige Wasser durch die Mulde abgeleitet werden kann.