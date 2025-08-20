Wer in der Kreisstadt nach einem AfD-Wahlkreisbüro gesucht hat, der suchte bislang vergeblich. Und das, obwohl Jürgen Treutler (MdL) und Robert Teske (MdB) ihre Wahlen jeweils im September 2024 bzw. im Februar 2025 für sich entschieden haben. Ab dem 1. Oktober soll der Zustand der „Wahlkreisbüro-Losigkeit“ der Vergangenheit angehören. Dies teilten AfD-Bundestagsabgeordneter Robert Teske und AfD-Kreisverbandsvorsitzende Kati Nimz in einem zweiminütigen Facebook-Video mit.