Bis November 2025 gibt es im Rahmen des Festivals am Lutherweg bereits zum sechsten Mal ein abwechslungsreiches Programm in Kirchen und anderen Orten des Landkreises Sonneberg.
Sonneberg Filmmusik am Lutherweg
Doris Hein 11.09.2025 - 16:21 Uhr
Das Festival am Lutherweg macht am Sonntag in Neuhaus-Schierschnitz Station. In der Kirche gibt dann Hollywood den Ton an. Martin Luther würde es gefallen.
