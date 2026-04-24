Die Polizei wurde am Freitag, 24. April, gegen 11.45 Uhr wurde über ein mögliches Feuer im Ziegenrückweg in Sonneberg informiert.
Sonneberg Feuerwehr verhindert im Ziegenrückweg Schlimmeres
Redaktion 24.04.2026 - 14:30 Uhr
Eine brennende Hecke hat in Sonneberg am Freitagmittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gebäude blieben unbeschädigt, verletzt wurde niemand.
Die Polizei wurde am Freitag, 24. April, gegen 11.45 Uhr wurde über ein mögliches Feuer im Ziegenrückweg in Sonneberg informiert.
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Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache der Brandentstehung und prüft, ob und in welchem Umfang Sachschaden entstanden ist.