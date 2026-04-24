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  6. Feuerwehr verhindert im Ziegenrückweg Schlimmeres

Sonneberg Feuerwehr verhindert im Ziegenrückweg Schlimmeres

Eine brennende Hecke hat in Sonneberg am Freitagmittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gebäude blieben unbeschädigt, verletzt wurde niemand.

Sonneberg: Feuerwehr verhindert im Ziegenrückweg Schlimmeres
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Die Feuerwehr konnte einen Brand im Sonneberger Ziegenrückweg schnell unter Kontrolle bringen. Foto: picture alliance/dpa

Die Polizei wurde am Freitag, 24. April, gegen 11.45 Uhr wurde über ein mögliches Feuer im Ziegenrückweg in Sonneberg informiert.

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Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Hecke in Brand geraten war und dabei vermutlich auch ein angrenzender Carport in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf Gebäude verhindern.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache der Brandentstehung und prüft, ob und in welchem Umfang Sachschaden entstanden ist.

Durch den Einsatz kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen im betroffenen Bereich.