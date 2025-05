Bereits am Vormittag findet von 10 bis 12 Uhr der offizielle Festkommers auf dem Woolworth-Gelände statt. Hier werden Gäste aus Politik, Feuerwehrverbänden und Stadtgesellschaft erwartet, um das historische Jubiläum zu würdigen und der Einsatzbereitschaft der Sonneberger Feuerwehr Dank und Anerkennung auszusprechen. Am Nachmittag, zwischen 13 und 18 Uhr, steht eine beeindruckende Technikschau auf dem Programm. Entlang des Bahnhofplatzes, der unteren Bahnhofstraße bis hin zum Hanns-Arthur-Schoenau-Platz präsentieren verschiedene Einsatzkräfte moderne Feuerwehrtechnik und Fahrzeuge. Interessierte Besucherinnen und Besucher können sich über Ausrüstung, Abläufe und Einsatztaktiken informieren und hautnah erleben, wie vielseitig der Alltag der Feuerwehr ist, so die Sprecherin.