Nein, einfach ist es nicht in diesen Zeiten, für keinen aus der Branche. Und ja: „Diese Puppen sind Luxus. Die kann man sich leisten, muss es aber nicht. Die Leute achten schon sehr auf ihr Geld“, fasst Martina Knebel zusammen. Vier Stunden Anfahrt aus Bruchsal in Baden-Württemberg nach Sonneberg hat die Schwäbin auf sich genommen, um am 14. Mai in der Eishalle des Sonnebads sich einzureihen ins Spalier der insgesamt 89 Aussteller. Lebensechte Kleinkindpuppen zu fertigen, das ist ihre Leidenschaft. Reborn-Babys sind freilich ein Ganztagsjob, acht Stunden täglich. Der Vertrieb bei Börsen und Messen gehört obendrauf zur Job-Beschreibung.