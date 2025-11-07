 
Sonneberg Feiern und Umzüge zu Ehren des Heiligen Martins

Alljährlich erinnern am und um den 11. November auch im Landkreis Sonneberg Andachten und Umzüge an „Sankt Martin“. So auch dieser Tage.

Proppevoll war die Kirche in Mupperg zum Martinsfest im vergangenen Jahr Foto: chz

Martin war einst Offizier in der römischen Armee. Die bekannteste Geschichte um ihn erzählt, er habe mit dem Schwert seinen Mantel geteilt und einem Bettler die Hälfte als wärmenden Umhang geschenkt. Später wurde Martin zum Bischof von Tours geweiht, baute Gotteshäuser und Klöster und hatte großen Anteil an der Christianisierung der Landbevölkerung. Nach seinem Tod wurde er am 11. November 397 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt. Der Tag seiner Grablegung wird heute als Martinstag vielerorts mit Umzügen und anderen Bräuchen begangen.

Bereits am Samstag, 8. November, gibt es um 17 Uhr eine Martinsandacht in der Dreifaltigkeitskirche Neuhaus-Schierschnitz. Martinsgeschichten und gemeinsames Singen sind geplant, bevor es gegen 17.30 Uhr mit Sankt Martin und seinem Pferd zu Blasmusikklängen hinauf zur Burg Neuhaus geht. Für die Sicherheit beim Lampionumzug sorgen Feuerwehr, Jugendwehr und Polizei. Oben angekommen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Auch in Effelder gedenkt man schon am Samstag, 8. November, des Heiligen Martin. Die St. Martinsfeier in der St. Kilianskirche beginnt um 17 Uhr.

In Steinach startet der Martinsumzug in Regie des Kindergartens am Samstag, 8. November, 17 Uhr auf dem Schlosshof. Von dort geht es zur Martinsgeschichte in die Stadtkirche und danach zurück zum Schloss.

Einen Tag später, am Sonntag, 9. November, lädt die Kirchgemeinde in Rauenstein um 17 Uhr zur St. Martinsfeier in die St. Marien- und Georgskirche ein.

Ebenfalls am Sonntag, 9. November, wird um 17 Uhr in Spechtsbrunn eine Andacht zum Martinsfest gefeiert.

Am Dienstag, 11. November, gibt es im Anschluss an den gemeinsamen Lampionumzug zum Martinstag einen ökumenischen Gottesdienst an der Sonneberger Stadtkirche St. Peter. Der Umzug beginnt 17 Uhr an der katholischen Kirche St. Stefan.

Im Sonneberger Stadtteil Köppelsdorf beginnt die Feier am 11. November ebenfalls mit einem Umzug. Um 17 Uhr geht es mit musikalischer Umrahmung von der Ecke Bauernweg/Friedensstraße zur Steinbacher Kirche, wo die Martinsgeschichte und die Martinshörnchen auf Groß und Klein warten.

In Oberlind wird am gleichen Tag um 17 Uhr ein Gottesdienst zu Ehren von Sankt Martin in der Aegidienkirche gefeiert.

In Mupperg lädt die Kirchgemeinde am Dienstag, 11. November, um 17 Uhr alle Kinder und Familienmitglieder aus Mupperg, Heubisch, Oerlsdorf, Mogger und benachbarten Orten zur Martinsandacht in die Heilig-Geist-Kirche ein. Die Besucher erwartet unter anderem ein herbstliches Programm des Awo-Kindergartens „Haus der kleinen Zwerge“ Mupperg. Nach dem Teilen der leckeren Martinshörnchen steht ein Laternenumzug durch den Ort mit den Musikern vom Musikverein Neuhaus-Schierschnitz und dem Martinsreiter vom Reitstall Rädlein auf dem Programm. Anschließend hält der Feuerwehrverein Mupperg einen Imbiss und heiße Getränke bereit. Die Kirchgemeinde lädt zum Stockbrot über der Feuerschale ein.

Zum Familiengottesdienst mit anschließendem Laternenumzug wird am 11. November um 17 Uhr in die Johanniskirche Schalkau eingeladen.

Auch in Mengersgereuth-Hämmern wird am Dienstag um 17 Uhr der Martinstag mit einem Laternenumzug gefeiert.

Bereits um 16.30 Uhr beginnt am Dienstag, 11. November, der Martinsumzug in Haselbach. Vom Kindergarten geht es zur Kapelle, wo gegen 17 Uhr einen Andacht gehalten wird, und dann weiter zur Feuerwehr, wo bei Speis und Trank der Martinstag weiter gefeiert werden kann.