Sonneberg: Feiern und Umzüge zu Ehren des Heiligen Martins

In Mupperg lädt die Kirchgemeinde am Dienstag, 11. November, um 17 Uhr alle Kinder und Familienmitglieder aus Mupperg, Heubisch, Oerlsdorf, Mogger und benachbarten Orten zur Martinsandacht in die Heilig-Geist-Kirche ein. Die Besucher erwartet unter anderem ein herbstliches Programm des Awo-Kindergartens „Haus der kleinen Zwerge“ Mupperg. Nach dem Teilen der leckeren Martinshörnchen steht ein Laternenumzug durch den Ort mit den Musikern vom Musikverein Neuhaus-Schierschnitz und dem Martinsreiter vom Reitstall Rädlein auf dem Programm. Anschließend hält der Feuerwehrverein Mupperg einen Imbiss und heiße Getränke bereit. Die Kirchgemeinde lädt zum Stockbrot über der Feuerschale ein.