Samstagnachmittag, praller Sonnenschein und strahlend blauer Himmel bei 27 Grad Lufttemperatur. Wie könnte man seine Zeit bei diesem Hochsommerwetter mitten in den Sommerferien und pünktlich zum Wochenende besser verbringen als im Schwimmbad? Im Sonneberger Freibad Baxenteich im Stadtteil Mürschnitz war dazu auch noch allerhand los, und es gab einiges zu erleben und auszuprobieren. Denn der 19. Juli am vergangenen Wochenende war ein besonderer Tag im Freibad anlässlich des Jubiläumsjahres, in welchem sich der Baxenteich befindet. 100 Jahre, wenn das kein Grund zum Feiern ist – und das bei freiem Eintritt, versteht sich.