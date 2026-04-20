Mit happigen Rechnungen für Fahrdienst-Leistungen konfrontiert sah sich Ende März jene Handvoll an Familien aus dem Kreis Sonneberg, die ihren Nachwuchs in der „Schule am Hofgarten“ betreuen und unterrichten lässt. Die Einrichtung in Coburg ist in weitem Umfeld das einzige Förderzentrum mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Umsorgt werden in der Vestestadt rund 130 Kinder und Jugendliche aus ganz Oberfranken sowie vereinzelt aus dem angrenzenden Südthüringen. Träger der Spezialschule ist das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF), im Schulgebäude ist eine heilpädagogische Tagesstätte samt Angeboten zu teilstationärer Therapie beheimatet.