„Vorlesen spricht deine Sprache“, lautete das Motto, unter dem am vergangenen Freitag zum bundesweiten Vorlesetag eine Mundartlesung in der Sonneberger Stadtbibliothek stattfand. „Angefangen mit dem Organisieren haben wir schon einige Monate zuvor, aber durch den turbulenten Wochenstart waren wir nicht sicher, ob wir die Veranstaltung überhaupt durchführen können“, sagte Bibliotheksleiterin Nicole Obermeier gleich zu Beginn bei der Begrüßung des zahlreich erschienen Publikums. Ein Brand im Untergeschoss des Rathauses hatte für einen Feuerwehreinsatz gesorgt und brachte auch in den nachfolgenden Tagen den gewohnten Ablauf durcheinander. „Wir sind froh darüber, dass unser Programm wie geplant ablaufen kann.“