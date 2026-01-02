Der über Nacht einsetzende Schneefall hat sich kaum in der Unfallstatistik bemerkbar gemacht. Ein „normales Verkehrsunfallgeschehen“, resümierte ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Saalfeld. Lediglich zwei Ereignisse waren ihm bis Mittag gemeldet worden. Am Vormittag kam es demnach zwischen Steinbach und Jagdshof zu Schwierigkeiten. Mehrere Laster blieben zeitweilig an der Bergstraße hängen. Bereits am frühen Morgen gegen 10 Uhr kam zudem – wohl witterungsbedingt – der Fahrer eines Pkw auf der Landesstraße 1152 am Abzweig nach Judenbach von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden.