Sonneberg: Erneut illegal Schlachtabfälle entsorgt

Unsere Empfehlung für Sie Schweinepest Jedes tote Wildschwein ist dem Amt zu melden Im Zuge der präventiven Vorbereitungen gegen die weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest erlässt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landratsamtes eine neue Allgemeinverfügung. Bei der Behörde wurde zudem eine Entsorgungsmöglichkeit für Aufbruch geschaffen.

Umso besorgniserregender ist es, dass auch in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal Schlachtabfälle illegal in der Natur in unserem Landkreis entsorgt wurden. Volk: „Solche Handlungen sind nicht nur gesetzeswidrig, sondern stellen ein erhebliches Risiko für die Einschleppung und Verbreitung von Tierseuchen dar. Da unsachgemäße Entsorgung gravierende Folgen haben kann, gilt auch ein striktes Verfütterungsverbot für Speiseabfälle.“