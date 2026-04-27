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Sonneberg Erneut illegal Schlachtabfälle entsorgt

Das Veterinäramt im Sonneberger Landratsamt ruft zur Mithilfe bei der Gefahrenabwehr auf.

Sonneberg: Erneut illegal Schlachtabfälle entsorgt
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Am 23. April wurde die Fallwildsuche in hiesigen Wäldern geübt. Foto: privat

Die Vorbereitung auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) bleibt weiterhin ein zentrales Thema für Behörden, Land- und Forstwirtschaft. Die Tierseuche breitet sich nach wie vor aus und stellt eine ernsthafte Bedrohung für Wild- und Hausschweinebestände dar, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Sonneberger Landratsamtes. In Deutschland sind inzwischen neben den ursprünglich betroffenen Bundesländern Brandenburg und Sachsen auch Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen betroffen.

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Kadaversuchhündin Nelly nimmt Witterung auf. Foto: privat

Vor diesem Hintergrund wurden im Landkreis erneut erfolgreiche Maßnahmen zur Seuchenprävention durchgeführt. So konnte wiederholt eine Kadaversuche durchs Forstamt Neuhaus und das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landratsamtes Sonneberg mit der speziell ausgebildeten Kadaversuchhündin „Nelly“ und ihrem Hundeführer erfolgreich abgeschlossen werden. Auf einer Fläche von 37 Hektar erfüllte die Hündin am 23. April ihre Aufgabe vollständig und zuverlässig.

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Schweinepest: Kadaver-Suchhund ausgebildet

21.05.2025 10:00 Schweinepest Kadaver-Suchhund ausgebildet

Riccardo Gruber und seine Hündin Diva können im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest bei der Fallwildsuche unterstützen.

Die Vorteile des Einsatzes eines Kadaversuchhundes lagen klar auf der Hand: Im Vergleich zur klassischen Menschenkette arbeitete die Hündin deutlich effizienter, schneller und zielgerichteter. Neben der praktischen Suche wurde auch der Umgang mit GPS-Geräten sowie die lückenlose Trackingaufzeichnung erneut trainiert und gefestigt.

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Tierseuche: „Nicht mehr eine Frage ob, sondern wann“

08.08.2024 00:00 Tierseuche „Nicht mehr eine Frage ob, sondern wann“

Die Afrikanische Schweinepest ist bislang weder im Freistaat noch im Landkreis Sonneberg nachgewiesen. Die Behörden bereiten sich aber auf den Fall des Falles vor und mahnen zur Umsicht im Umgang mit Speiseabfällen.

Das zügige Auffinden und Bergen von verendetem Schwarzwild ist ein entscheidender Faktor im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest. Nur so kann eine weitere Verbreitung des Virus effektiv eingedämmt werden. Eine konsequente Bekämpfung trägt maßgeblich dazu bei, erhebliches Tierleid und wirtschaftliche Verluste zu verhindern, so Kreissprecher Michael Volk.

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Schweinepest: Jedes tote Wildschwein ist dem Amt zu melden

14.11.2021 11:52 Schweinepest Jedes tote Wildschwein ist dem Amt zu melden

Im Zuge der präventiven Vorbereitungen gegen die weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest erlässt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landratsamtes eine neue Allgemeinverfügung. Bei der Behörde wurde zudem eine Entsorgungsmöglichkeit für Aufbruch geschaffen.

Umso besorgniserregender ist es, dass auch in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal Schlachtabfälle illegal in der Natur in unserem Landkreis entsorgt wurden. Volk: „Solche Handlungen sind nicht nur gesetzeswidrig, sondern stellen ein erhebliches Risiko für die Einschleppung und Verbreitung von Tierseuchen dar. Da unsachgemäße Entsorgung gravierende Folgen haben kann, gilt auch ein striktes Verfütterungsverbot für Speiseabfälle.“

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Sonneberg: Die Geflügelpest geht um

23.02.2026 12:00 Sonneberg Die Geflügelpest geht um

Die Geflügelpest geht um. Mehrere Landkreisen in Thüringen, im benachbarten Landkreis Coburg sowie im Landkreis Lichtenfels sind betroffen.

Bianca Milas, Amtsleiterin des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes des Landratsamtes Sonneberg, appelliert daher eindringlich an die Bevölkerung: „Entsorgen sie Speiseabfälle ausschließlich in dafür vorgesehene verschlossene Behälter. Jeder Verstoß kann schwerwiegende Konsequenzen für die Tiergesundheit und die Landwirtschaft haben.“

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Afrikanische Schweinepest: Training des Ernstfalls bei Ernstthal

23.08.2024 13:12 Afrikanische Schweinepest Training des Ernstfalls bei Ernstthal

Gut vorbereitet sein, falls die Schweinepest ausbricht – das übten am Mittwoch im Wald zwischen Ernstthal und Piesau rund 90 Einsatzkräfte beim Finden und Entsorgen von simulierten Schweinekadavern.

Tierkörper, Schlachtabfälle und andere tierische Nebenprodukte sind zur Abholung bei der Firma SecAnim anzumelden. Diese ist telefonisch unter (036201) 661-10 oder elektronisch über die SecAnim-App erreichbar. Zudem bitten die zuständigen Stellen um Hinweise zu möglichen Verursachern der illegalen Entsorgung. Jede Information könne helfen, weitere Risiken zu vermeiden und die Ausbreitung der Seuche einzudämmen.

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Sonneberg: Ekel-Attacke mitten im Wald

18.02.2025 09:30 Sonneberg Ekel-Attacke mitten im Wald

Nachdem wiederholt illegal Schlachtabfälle im Wald entsorgt wurden, warnt das Veterinäramt vor Gesundheitsrisiken und bittet um Zeugenhinweise.

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landratsamtes Sonneberg ist telefonisch erreichbar unter (03675) 871-590 bzw. per Mail an veterinaeramt@lkson.de. Außerhalb der telefonischen Sprechzeiten ist die Rufbereitschaft der Veterinärbehörde über die Rettungsleitstelle Suhl (112) erreichbar. Mehr unter: https://www.kreis-sonneberg.de/aktuelles/bekanntmachungen/afrikanische-schweinepest/