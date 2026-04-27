Sonneberg: Erneut illegal Schlachtabfälle entsorgt

Die Vorbereitung auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) bleibt weiterhin ein zentrales Thema für Behörden, Land- und Forstwirtschaft. Die Tierseuche breitet sich nach wie vor aus und stellt eine ernsthafte Bedrohung für Wild- und Hausschweinebestände dar, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Sonneberger Landratsamtes. In Deutschland sind inzwischen neben den ursprünglich betroffenen Bundesländern Brandenburg und Sachsen auch Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen betroffen.