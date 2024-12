Sonneberg: Engel und Sterne statt Kredite und Hypotheken

Die Hortkinder der Klasse 4b der Grundschule Oberlind hatten die ehrenvolle Aufgabe, gemeinsam mit ihrem Erzieher Christian Elsner den Weihnachtsbaum in der Filiale festlich zu schmücken. Mit viel Liebe zum Detail brachten die Schüler selbst gebastelte Sterne, Engel und andere weihnachtliche Dekorationen an den Baum und zauberten so eine Weihnachtsatmosphäre.