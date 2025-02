Am Donnerstagmorgen herrscht reges Treiben in der Bahnhofstraße: Das Citymanagement lädt zum Unternehmerfrühstück ein. Bei Rührei und Schnittchen kommen die Teilnehmenden ins Gespräch, tauschen sich aus und erfahren die neuen Workshop-Termine. Citymanager Andreas Ott hat das Buffet mitorganisiert und steht seit frühmorgens mit Schürze am Herd.