Sonneberg: Ekel-Attacke mitten im Wald

Bereits zweimal innerhalb von 14 Tagen wurden Schlachtabfälle in Form von Knochen an einem Forstweg in einem Waldstück im Finsteren Grund bei Lichte gefunden. Das nicht fachgerechte Entsorgen von Schlachtabfällen ist kein Kavaliersdelikt und birgt Risiken für die Gesundheit von Menschen und Tieren. „Gerade in Zeiten, in denen wir auch immer wieder vor Tierseuchen warnen, die über Lebensmittel oder Speiseabfälle übertragen werden können, muss deren illegale Entsorgung dringend gestoppt werden. Deshalb bitten wir um Zeugenhinweise zu den Verursachern“, erklärt dazu die Leiterin des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes im Landratsamtes Sonneberg, Dr. Bianca Milas. Für Tierkörper, Schlachtabfälle und andere tierische Nebenprodukte gibt es eine Beseitigungspflicht. Diese besteht selbstverständlich nicht nur für gewerbliche Betriebe, sondern auch für tierische Abfälle aus Hausschlachtungen. Nur für Wildtiere gibt es Ausnahmen. In Thüringen ist die Firma SecAnim mit der Abholung und Entsorgung von Tierkörpern, Schlachtabfällen und anderen tierischen Nebenprodukten beauftragt. Eine Beseitigung ist direkt bei SecAnim anzumelden – telefonisch unter (036201) 661-10 oder elektronisch über die SecAnim-App. Wenn Tierkadaver oder Schlachtabfälle illegal entsorgt werden, ist grundsätzlich der Grundstückseigentümer zur Entsorgung verpflichtet, so das Landratsamt in einer Mitteilung vom Dienstag.