Sonneberg: Einst ging jede zweite Mini-Lok in den Export

Bernd Sauer. Foto: Zitzmann

Die Geschichte der Modellbahnen in der DDR begann mit einer Entscheidung von allerhöchster Stelle: Durch die Teilung Deutschlands gab es nach 1945 keinen Hersteller von Modellbahnlokomotiven im sowjetisch besetzten Gebiet. Die Militärregierung erteilte daher 1947 einer sowjetischen Aktiengesellschaft in Chemnitz den Befehl, künftig Modellbahnen zu produzieren. Die Fertigung wurde 1952 nach Sonneberg in den VEB Elektroinstallation Oberlind verlagert und 1961 aufgrund des Ersten Spielzeugdokumentes in den neu gegründeten VEB Piko Sonneberg überführt. Bis 1972 entwickelten sich neben dem VEB Piko als Hauptakteur in der DDR eine Vielfalt von Firmen, insbesondere in Sachsen und Berlin, welche Modellbahnen und Zubehör herstellten, heißt es einführend im Veranstaltungshinweis des Deutschen Spielzeugmuseums.