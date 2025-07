„Das Sprachcafé soll keine Symbolveranstaltung sein, sondern ein Ort wo echte Integration beginnt durch Sprache, Begegnung und Verantwortung“, so die Beauftragte. Diese lädt ein gemeinsame Werte in Kultur und Alltag zu entdecken, das Deutsche solle hierfür die gemeinsame Grundlage sein. „In vielen Gesprächen kam auch den Wunsch auf, sich ehrenamtlich zu engagieren. Deshalb richte ich mich an Vereinen, soziale Einrichtungen, private Personen.“ Gerne vermittle sie den Kontakt zwischen den Beteiligten.