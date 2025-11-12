„Schalten Sie gemäß der Welt, in die wir gleich eintauchen, die Mobiltelefone aus“ – so die Bitte des Ensembles der Musikschule Sonneberg in Kooperation mit dem Hermann-Pistor-Gymnasium Sonneberg vor der Musicalaufführung. Am 7. November feierte diese Premiere im Gesellschaftshaus. Sobald es dort im vollbesetzten Saal ganz still und auch das letzte Handy stummgeschaltet war, konnte die Reise in eine vergangene Zeit endlich losgehen: Sie führte von Schuld und Schicksal bis hin zur Französischen Revolution.